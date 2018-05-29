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Итальянские ультраправые требуют отставки еврокомиссара из-за его заявления об Италии

НовостиОбщество    29.05.2018 - 18:49
Фото: Маттео Сальвини (arbatcity.com)
Фото: Маттео Сальвини (arbatcity.com)

Еврокомиссар накануне выразил надежду, что ситуация на финансовых рынках станет сигналом для итальянцев о том, что они не должны голосовать за популистов

Лидер итальянской ультраправой партии Италии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что Европейский комиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер должен уйти в отставку из-за его комментарии относительно выборов в Италии. Об этом сообщает Reuters.

"Можете ли вы представить себе такое пренебрежение к демократии? Он должен уйти в отставку сегодня", - заявил Сальвини, ссылаясь на интервью, в котором Эттингер выразил надежду, что ситуация на финансовых рынках станет сигналом для итальянцев о том, что они не должны голосовать за популистов.

Также Сальвини отметил, что комментарии Эттингера были "угрожающими" и показали "немецкое стремление к гегемонии и контроля".

Рынки продавали итальянские активы на этой неделе на фоне политической нестабильности. "Лига" была готова сформировать правительство с "Движением 5 звезд", однако президент Италии Серджо Маттарелла отказался утвердить на посту министра финансов неоднозначного 81-летнего евроскептика Паоло Савона, который является жестким критиком евро.

Напомним, лидер итальянского "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо призвал сторонников к проведению мирных акций протеста. Политик недоволен отказом президента страны сформировать коалиционное правительство.

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Теги публикации: Италия, Еврокомиссия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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