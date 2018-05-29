Лідер "Руху 5 зірок" закликав італійців до мирних акцій протесту

Політик незадоволений відмовою президента країни сформувати коаліційний уряд

Лідер італійського "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо закликав прихильників до проведення мирних акцій протесту. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, невдоволення політика викликала відмова президента країни Серджіо Матарели затвердити коаліційний уряд.

"Давайте не будемо зараз здаватися, що ми не повинні відмовлятися через нахабства тих установ, які вирішили не дати людям приймати рішення для своєї країни. Необхідно підняти шум, важливо, щоб ми робили це всі разом", - сказав Ді Майо під час онлайн-трансляції на Facebook.

За його словами, його партія організує мирні прогулянки і мітинги у всіх містах Італії, в тому числі 2 червня у Римі - в день національного свята, яке відзначається з 1946 року, коли країна стала республікою.

Ді Майо також заявив, що його політична сила ніколи не планувала виводити Італії з єврозони.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше призначений прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте відмовився від своєї заяви про створення уряду.