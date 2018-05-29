Італійські ультраправі вимагають відставки єврокомісара через його заяву про Італію

Єврокомісар напередодні висловив сподівання, що ситуація на фінансових ринках стане сигналом для італійців про те, що вони не повинні голосувати за популістів

Лідер італійської ультраправої партії Італії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Європейський комісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Етінгер повинен піти у відставку через його коментарі стосовно виборів в Італії. Про це повідомляє Reuters.

"Чи можете ви уявити собі таку зневагу до демократії? Він повинен піти у відставку сьогодні", - заявив Сальвіні, посилаючись на інтерв'ю, в якому Еттінгер висловив сподівання, що ситуація на фінансових ринках стане сигналом для італійців про те, що вони не повинні голосувати за популістів.

Також Сальвіні зазначив, що коментарі Еттінгера були "загрозливими" і показали "німецьке прагнення до гегемонії і контролю".

Ринки продавали італійські активи на цьому тижні на тлі політичної нестабільності. "Ліга" була готова сформувати уряд з "Рухом 5 зірок", однак президент Італії Серджо Маттарелла відмовився затвердити на посаді міністра фінансів контраверсійного 81-річного євроскептика Паоло Савону, який є жорстким критиком євро.

Нагадаємо, лідер італійського "Руху 5 зірок" Луїджі Ді Майо закликав прихильників до проведення мирних акцій протесту. Політик незадоволений відмовою президента країни сформувати коаліційний уряд.