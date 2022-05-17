Итальянская нефтегазовая компания Eni начала процедуру открытия счета в рублях

Итальянская нефтегазовая компания Eni начала процедуру открытия двух счетов в "Газпромбанке" - одного в евро, второго в рублях. Холдинг намерен выполнить ультиматум Москвы по оплате газа в рублях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление итальянской компании.
"Поскольку крайние сроки оплаты поставок газа намечены на ближайшие несколько дней, Eni начала процесс открытия двух расчетных счетов в "Газпромбанке", - говорится в релизе компании.
Как пояснили в компании, счета открываются временно без ущерба для условий договора. Они по-прежнему предусматривают оплату в евро и это требование будет включено в процедуру оплаты.
"Eni решительно подтверждает свое намерение соблюдать в будущем любые нормативные требования, которые могут наложить санкции на торговлю газом или ее нынешних поставщиков", - подчеркнули в компании.
Напомним, о намерении Eni открыть рублевый счет в "Газпромбанке" вчера сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Отметим, ранее Еврокомиссия подготовила импортерам ЕС рекомендации об оплате газа из России, позволяющие не нарушать санкции.
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