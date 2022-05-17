RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італійська нафтогазова компанія Eni почала процедуру відкриття рахунку в рублях

Фото: Eni почала відкривати рахунок в рублях для оплати російського газу (facebook.com/Eni)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Італійська нафтогазова компанія Eni почала процедуру відкриття двох рахунків в "Газпромбанку" - одного в євро, другого в рублях. Холдинг має намір виконати ультиматум Москви з оплати газу в рублях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву італійської компанії.

"Оскільки крайні терміни оплати постачання газу намічені на найближчі кілька днів, Eni почала процес відкриття двох розрахункових рахунків в "Газпромбанку", - йдеться в релізі компанії.

Як пояснили в компанії, рахунки відкриваються тимчасово без шкоди для умов договору. Вони як і раніше передбачають оплату в євро і ця вимога буде включено в процедуру оплати.

"Eni рішуче підтверджує свій намір дотримуватися в майбутньому будь-які нормативні вимоги, які можуть накласти санкції на торгівлю газом або її нинішніх постачальників", - підкреслили в компанії.

Нагадавши, про намір Eni відкрити рублевий рахунок в "Газпромбанку" вчора повідомив Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначимо, раніше Єврокомісія підготувала імпортерам ЄС рекомендації про оплату газу з Росії, що дозволяють не порушувати санкції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяІталіяСанкції проти РосіїВійна в Україні