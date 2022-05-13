Італійська енергетична компанія Eni готується до оплати за газ в рублях, - Bloomberg

Eni може почати платити за газ в рублях (facebook.com/Eni)

Італійська енергетична компанія Eni має намір заплатити "Газпрому" за постачання газу в травні, навіть якщо початковий платіж в євро буде конвертований в рублі. Також юристи холдингу ведуть юридичну роботу з підготовки до відкриття рублевих рахунків для оплати газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.