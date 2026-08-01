Італію сколихнув найсильніший за 40 років землетрус: є постраждалі

Сейсмографи зафіксували найсильніший показник з моменту повернення явища брадисейзму до цього регіону.

Це також найпотужніший землетрус за останні 40 років у цій місцевості - він перевищив поштовх магнітудою 4,6, який стався 30 червня 2025 року.

Скільки людей постраждали

Одразу після землетрусу повідомлялося про восьмер поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до 21 людини, двоє з яких перебувають у критичному стані.

Фото: афтершоки продовжуються (Infos Françaises)

Афтершоки продовжуються

Після основного поштовху сейсмографи зафіксували щонайменше 30 афтершоків різної сили. Найпотужніший з них мав магнітуду 3,8. Сейсмічна активність у регіоні досі не припиняється.

Найбільших руйнувань зазнало саме Поццуолі. На вулиці Віа Перголезі частина стіни будівлі обвалилася на автомобілі.

Підземні поштовхи чітко відчувалися і в самому Неаполі, зокрема в районах, найближчих до узбережжя.