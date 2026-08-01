Италию всколыхнуло сильнейшее за 40 лет землетрясение: есть пострадавшие
В Поццуоле, курортном городке неподалеку от Неаполя, произошло мощное землетрясение магнитудой 4,7 балла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA.
Сейсмографы зафиксировали сильнейший показатель с момента возвращения брадисейзму в этот регион.
Это также самое мощное землетрясение за последние 40 лет в этой местности - оно превысило толчок магнитудой 4,6, которое произошло 30 июня 2025 года.
Сколько человек пострадали
Сразу после землетрясения сообщалось о восьмерых раненых. Позже количество пострадавших возросло до 21 человека, двое из которых находятся в критическом состоянии.
Фото: афтершоки продолжаются (Infos Françaises)
Афтершоки продолжаются
После основного толчка сейсмографы зафиксировали не менее 30 афтершоков разной силы. Самый мощный из них имел магнитуду 3,8. Сейсмическая активность в регионе до сих пор не прекращается.
Наибольшие разрушения потерпело именно Поццуоли. На улице Виа Перголези часть стены здания обрушилась на автомобили.
Подземные толчки отчетливо ощущались и в самом Неаполе, в том числе в районах, ближайших к побережью.
Землетрясения в разных частях света неоднократно становились причиной значительных разрушений и человеческих жертв.
Так, на днях в Японии произошло одно из самых мощных землетрясений за всю историю наблюдений.
Между тем в Венесуэле землетрясение унесло жизни по меньшей мере 1700 человек. Более 15 тысяч человек потеряли свое жилье.