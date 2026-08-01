Италию всколыхнуло сильнейшее за 40 лет землетрясение: есть пострадавшие

В Поццуоле, курортном городке неподалеку от Неаполя, произошло мощное землетрясение магнитудой 4,7 балла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание ANSA .

Сейсмографы зафиксировали сильнейший показатель с момента возвращения брадисейзму в этот регион.

Это также самое мощное землетрясение за последние 40 лет в этой местности - оно превысило толчок магнитудой 4,6, которое произошло 30 июня 2025 года.

Сколько человек пострадали

Сразу после землетрясения сообщалось о восьмерых раненых. Позже количество пострадавших возросло до 21 человека, двое из которых находятся в критическом состоянии.

Фото: афтершоки продолжаются (Infos Françaises)

Афтершоки продолжаются

После основного толчка сейсмографы зафиксировали не менее 30 афтершоков разной силы. Самый мощный из них имел магнитуду 3,8. Сейсмическая активность в регионе до сих пор не прекращается.

Наибольшие разрушения потерпело именно Поццуоли. На улице Виа Перголези часть стены здания обрушилась на автомобили.

Подземные толчки отчетливо ощущались и в самом Неаполе, в том числе в районах, ближайших к побережью.