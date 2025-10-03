Італію паралізували пропалестинські протести: що відбувається в країні

Деякі регіони Італії вдень 3 жовтня охопили масштабні пропалестинські протести. Протестувальники вимагають від уряду Джорджії Мелоні "жорсткої позиції" щодо Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Зазначається, що на протест вийшли профспілкові діячі, студенти, активісти та інші групи людей. Вони заблокували автомагістралі та транспортні вузли по всій країні - в тому числі головні автомагістралі у Пескарі, Тренто, Болоньї, Мілані та Турині, поїзди у Флоренції, Генуї, Перуджі та Кальярі.
В Турині та Неаполі відбулися зіткнення поліції з протестувальниками, які, розмахуючи прапорами Палестини та плакатами з вимогами до Ізраїлю - "припинити окупацію", перекрили вулиці. У протестах, за деякими підрахунками, могло взяти участь не менше двох мільйонів людей.
Демонстранти заявили, що дії офіційного Риму були "недостатніми" для того, щоб захистити екіпажі флотилії. Вони вимагають від уряду терміново розірвати військові зв'язки з Ізраїлем, визнати "палестинську державу" та скоротити витрати на військову допомогу ізраїльтянам.
Профспілки виступили з вимогою оголосити загальний страйк після того, як Ізраїль перехопив флотилію "Глобальний Сумуд". Ізраїль також затримав екоактивістку Грету Тунберг та інших активістів, серед яких 20 італійців.
Рим зі свого боку заявляє, що не визнає "державність Палестини", доки ХАМАС не звільнить заручників та не піде з влади у Секторі Газа. Міністр транспорту Маттео Сальвіні заявив, що страйк є "незаконним" та пригрозив покарати як страйкарів, так і профспілки.
Нагадаємо, що 1 жовтня кораблі Військово-морських сил Ізраїлю перехопили флотилію з 44 суден, що прямувала до Сектора Гази з гуманітарною місією. Це була друга спроба після того, як 9 червня Ізраїль перехопив перші судна активістів.
31 серпня нова флотилія вийшла на повторний прорив блокади Сектору Гази. На одному з човнів перебувала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Її та інших активістів затримали під час перехоплення.
Після цього в багатьох країнах Європи спалахнули протести проти Ізраїлю. Люди вийшли на вулиці в Туреччині, Італії, Іспанії, Німеччині, Греції, Франції та інших країнах Європи.