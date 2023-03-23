Італійці стануть дієвою силою відновлення України після перемоги, - "Метінвест"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю Il Secolo.

За його словами, італійці потужно підтримують Україну. Вони приймають у своїх домівках українських друзів, відправляють ліки та гуманітарну допомогу, а багато хто особисто підтримує проект "Рятуємо життя", який створив на початку війни "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова.

"Україні допомагає вся Європа, але особливо Італія. Ми відчуваємо сильну підтримку з боку італійського уряду: два тижні тому прем’єр Мелоні була в Україні, оголосивши про військову допомогу. Політична підтримка свідчить про усвідомлення того, що Україна має перемогти, і дії урядів відображають той факт, що всі це розуміють", - наголосив Риженков.

Він акцентував: зараз українські компанії намагаються вибудувати нові логістичні ланцюжки та відновити виробництво. Водночас, необхідно готуватися до відбудови, яка розпочнеться після перемоги, і тут нам знадобиться підтримка західних партнерів.

"Важливо думати про те, що буде після відбудови. Ми маємо підготуватися до того, що буде далі. Ваша прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні відзначила, що італійські компанії стануть головними дійовими силами відновлення, і ми готові бути їхніми партнерами. Я впевнений, що так і станеться", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" організувала у Мілані благодійний вечір, на якому підвели підсумки роботи за рік та провели аукціон.