ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італійці стануть дієвою силою відновлення України після перемоги, - "Метінвест"

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 18:20
Італійці стануть дієвою силою відновлення України після перемоги, - "Метінвест" Фото: італійці стануть дієвою силою відновлення України після перемоги (прес-служба "Метінвесту")
Автор: Юлія Бойко

Італійці потужно підтримують Україну, надають гуманітарну та військову допомогу, а італійські компанії стануть дієвою силою у відновленні нашої країни після перемоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв’ю Il Secolo.

За його словами, італійці потужно підтримують Україну. Вони приймають у своїх домівках українських друзів, відправляють ліки та гуманітарну допомогу, а багато хто особисто підтримує проект "Рятуємо життя", який створив на початку війни "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова.

"Україні допомагає вся Європа, але особливо Італія. Ми відчуваємо сильну підтримку з боку італійського уряду: два тижні тому прем’єр Мелоні була в Україні, оголосивши про військову допомогу. Політична підтримка свідчить про усвідомлення того, що Україна має перемогти, і дії урядів відображають той факт, що всі це розуміють", - наголосив Риженков.

Він акцентував: зараз українські компанії намагаються вибудувати нові логістичні ланцюжки та відновити виробництво. Водночас, необхідно готуватися до відбудови, яка розпочнеться після перемоги, і тут нам знадобиться підтримка західних партнерів.

"Важливо думати про те, що буде після відбудови. Ми маємо підготуватися до того, що буде далі. Ваша прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні відзначила, що італійські компанії стануть головними дійовими силами відновлення, і ми готові бути їхніми партнерами. Я впевнений, що так і станеться", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гуманітарна ініціатива "Рятуємо життя" організувала у Мілані благодійний вечір, на якому підвели підсумки роботи за рік та провели аукціон.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест
NEWS
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю