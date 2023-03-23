ua ru
Чт, 23 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Итальянцы станут действенной силой обновления Украины после победы, - "Метинвест"

Новина українською →
Четверг 23 марта 2023 18:20
Итальянцы станут действенной силой обновления Украины после победы, - "Метинвест" Фото: итальянцы станут действенной силой восстановления Украины после победы (пресс-служба "Метинвеста")
Автор: Юлия Бойко

Итальянцы сильно поддерживают Украину, оказывают гуманитарную и военную помощь, а итальянские компании станут действенной силой в восстановлении нашей страны после победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора группы "Метинвест" Юрия Рыженкова в интервью Il Secolo.

По его словам, итальянцы сильно поддерживают Украину. Они принимают в своих домах украинских друзей, отправляют лекарства и гуманитарную помощь, а многие лично поддерживают проект "Спасаем жизнь", который создал в начале войны "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова.

"Украине помогает вся Европа, но особенно Италия. Мы чувствуем сильную поддержку со стороны итальянского правительства: две недели назад премьер Мэлони была в Украине, объявив о военной помощи. Политическая поддержка свидетельствует об осознании того, что Украина должна победить, и действия правительств отражают тот факт, что все это понимают", – подчеркнул Рыженков.

Он акцентировал, что сейчас украинские компании пытаются выстроить новые логистические цепочки и возобновить производство. В то же время необходимо готовиться к восстановлению, которое начнется после победы, и здесь нам понадобится поддержка западных партнеров.

"Важно думать о том, что будет после восстановления. Мы должны подготовиться к тому, что будет дальше. Ваша премьер-министр Джорджа Мелони отметила, что итальянские компании станут главными действующими силами восстановления, и мы готовы быть их партнерами. Я уверен, что так и произойдет", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что гуманитарная инициатива "Спасаем жизнь" организовала в Милане благотворительный вечер, на котором подвели итоги работы за год и провели аукцион.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест
NEWS
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
Череватый о наступлении РФ: наткнулись на грамотную оборону и не смогли прорвать ее
DAILY
Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сырьевая колония. Как визит Си Цзиньпина в Москву закрепил зависимость России от Китая