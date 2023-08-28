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Італійський уряд просить ЄС допомогти вирішити міграційну кризу

Фото: Італія просить ЄС допомогти з міграційною кризою (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністр підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо звернувся до Євросоюзу з проханням допомогти вирішити кризу з мігрантами на острові Лампедуза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Він зазначив, що ситуація на Лампедузі "очевидна для всіх" і "саме Європа повинна допомогти Італії впоратись з нею".

"Ситуація тут є нестійкою. Необхідно знайти рішення для зменшення (кількості прибуття мігрантів - ред), з одного боку, і подальшого зміцнення існуючих положень (для управління ситуації з мігрантами - ред) з іншого", - заявив Урсо.

Станом на 27 серпня на острові перебуває 4 267 нелегальних мігрантів та біженців, з яких більше половини прибуло за останні два дні. Першу групу з 550 осіб мали відправити на материк паромом, а другу зі 140 - військовими літаками.

Ситуація з мігрантами в Італії

Нелегальні мігранти з країн, що мають вихід до Середземного моря і намагаються втекти до Європи, найчастіше обирають шлях до Лампедузи. Через це в регіоні екстримальна кількість інцидентів з людськими жертвами. Лише за перший квартал 2023 року через це загинула понад 441 людина.

Так, 7 серпня біля берегів Лампедузи перекинувся човен з мігрантами - повідомлялось про двох загиблих і понад 30 зниклих безвісти.

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Італія