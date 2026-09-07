ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В итальянской Leonardo рассказали, когда испытают ПВО в Украине и чем интересны разработчики

10:02 07.09.2026 Пн
3 мин
Что говорит итальянский оборонный гигант об украинской отрасли
aimg Лев Шевченко
В итальянской Leonardo рассказали, когда испытают ПВО в Украине и чем интересны разработчики Фото: Лоренцо Мариани (Leonardo)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Итальянская оборонная компания Leonardo через свое новосозданное киевское подразделение стремится углубить сотрудничество с украинским сектором военных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Что сказал гендиректор Leonardo об украинской оборонной отрасли

По словам гендиректора подконтрольного государству Leonardo Лоренцо Мариани, украинский сектор малых и средних компаний и стартапов получил возможность продемонстрировать изобретательность в создании особо инновационных и испытанных решений. Мариани отмечает, что собирать эти наработки непосредственно на месте – правильный путь движения вперед.

Дочернюю компанию, о которой публично объявили только в прошлом месяце, также планируют привлечь к разработке системы противовоздушной обороны Michelangelo – первое испытание в Украине запланировано до конца года. Leonardo уже тестирует противодронный компонент системы в Италии и сначала развернет в Украине артиллерийский уровень защиты.

Как Leonardo продвигает Michelangelo на экспортные рынки

Систему Michelangelo уже предлагают экспортным заказчикам, нуждающимся в защите от дронов и баллистических угроз, рассказал Мариани. Leonardo прежде всего ориентируется на существующих клиентов, которые уже используют ее сенсоры, поскольку им проще увидеть преимущества интеграции этих сенсоров в более широкую архитектуру.

Такой подход – часть стратегии Мариани по построению европейского оборонного потенциала через партнерства и промышленные объединения на фоне ослабления трансатлантического альянса.

Руководитель Leonardo отметил, что Европа способна создавать системы, сравнимые с американскими, когда страны объединяют ресурсы и координируют закупки, приведя в пример новейшую SAMP/T - систему противоракетной обороны совместного предприятия Eurosam (MBDA и Thales). Ее Мариани назвал не менее эффективной, чем американский Patriot.

Лоренцо Мариани, бывший руководитель MBDA, возглавивший Leonardo ранее в этом году, также обозначил сроки для космического проекта Bromo, который компания развивает совместно с Airbus и Thales.

По его словам, процесс согласования продвигается хорошо, и компания рассчитывает, что структура заработает в полном объеме с 1 января 2028 года - при быстром прохождении процедурных этапов работу могут начать уже с середины следующего года.

Bromo также рассматривают как тест способности Европы создавать промышленные чемпионы путем объединения возможностей разных стран. Проект должен дать Европе больший масштаб в космической отрасли и помочь сократить технологическое отставание от США в сфере спутниковой связи на фоне растущего доминирования SpaceX. Проект сейчас проходит европейское регуляторное разбирательство.

Leonardo уже применяла подобную стратегию по другим направлениям, в частности в партнерствах с немецким Rheinmetall в сфере наземных систем и турецким Baykar в сфере дронов. Мариани добавил, что компания остается открытой для новых альянсов там, где они могут ускорить инвестиции или компенсировать возможности, которые европейская промышленность не развила самостоятельно.

Читайте также: Модули с ИИ против "Шахедов": эксперт объяснил, будут ли сбивать реактивные дроны

Ранее Leonardo зарегистрировала в Киеве дочернюю компанию Leonardo Ukraine, которая займется научными и инженерными разработками в оборонной сфере. Компанию полностью контролирует Leonardo International, а ее уставный капитал составляет более 100 тысяч евро.

РБК-Украина также сообщала о планах Leonardo опробовать в Украине компоненты системы противовоздушной и противоракетной обороны Michelangelo. Тогда предыдущий генеральный директор компании Роберто Чинголани заявлял, что первый компонент "купола" строится именно для украинских партнеров, а результаты его применения на фронте должны стать подтверждением эффективности подхода.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Италия ПВО Miltech Вторжение России в Украину
Новости
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
Аналитика
В представлении некоторых украинцев НАТО неповоротливое, но это не так, – интервью с послом Гетманчук
Роман Коткорреспондент РБК-Украина В представлении некоторых украинцев НАТО неповоротливое, но это не так, – интервью с послом Гетманчук