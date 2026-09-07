В итальянской Leonardo рассказали, когда испытают ПВО в Украине и чем интересны разработчики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Что сказал гендиректор Leonardo об украинской оборонной отрасли

По словам гендиректора подконтрольного государству Leonardo Лоренцо Мариани, украинский сектор малых и средних компаний и стартапов получил возможность продемонстрировать изобретательность в создании особо инновационных и испытанных решений. Мариани отмечает, что собирать эти наработки непосредственно на месте – правильный путь движения вперед.

Дочернюю компанию, о которой публично объявили только в прошлом месяце, также планируют привлечь к разработке системы противовоздушной обороны Michelangelo – первое испытание в Украине запланировано до конца года. Leonardo уже тестирует противодронный компонент системы в Италии и сначала развернет в Украине артиллерийский уровень защиты.

Как Leonardo продвигает Michelangelo на экспортные рынки

Систему Michelangelo уже предлагают экспортным заказчикам, нуждающимся в защите от дронов и баллистических угроз, рассказал Мариани. Leonardo прежде всего ориентируется на существующих клиентов, которые уже используют ее сенсоры, поскольку им проще увидеть преимущества интеграции этих сенсоров в более широкую архитектуру.

Такой подход – часть стратегии Мариани по построению европейского оборонного потенциала через партнерства и промышленные объединения на фоне ослабления трансатлантического альянса.

Руководитель Leonardo отметил, что Европа способна создавать системы, сравнимые с американскими, когда страны объединяют ресурсы и координируют закупки, приведя в пример новейшую SAMP/T - систему противоракетной обороны совместного предприятия Eurosam (MBDA и Thales). Ее Мариани назвал не менее эффективной, чем американский Patriot.

Лоренцо Мариани, бывший руководитель MBDA, возглавивший Leonardo ранее в этом году, также обозначил сроки для космического проекта Bromo, который компания развивает совместно с Airbus и Thales.

По его словам, процесс согласования продвигается хорошо, и компания рассчитывает, что структура заработает в полном объеме с 1 января 2028 года - при быстром прохождении процедурных этапов работу могут начать уже с середины следующего года.

Bromo также рассматривают как тест способности Европы создавать промышленные чемпионы путем объединения возможностей разных стран. Проект должен дать Европе больший масштаб в космической отрасли и помочь сократить технологическое отставание от США в сфере спутниковой связи на фоне растущего доминирования SpaceX. Проект сейчас проходит европейское регуляторное разбирательство.

Leonardo уже применяла подобную стратегию по другим направлениям, в частности в партнерствах с немецким Rheinmetall в сфере наземных систем и турецким Baykar в сфере дронов. Мариани добавил, что компания остается открытой для новых альянсов там, где они могут ускорить инвестиции или компенсировать возможности, которые европейская промышленность не развила самостоятельно.