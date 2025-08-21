Італійський кухар назвав найкращу пасту: ось як її знайти в магазині

Як обрати якісну пасту

Паста найчастіше асоціюється з Італією і вона є однією з найпопулярніших страв американської кухні.

Це робить її чудовим продуктом харчування, особливо тому, що вона готується за лічені хвилини і потребує оливкової олії, вершкового масла та пармезану.

Італійський шеф-кухар Філіп Гвардіоне розповів, що борошно - найважливіший елемент пасти. Вибираючи пасту, завжди читайте склад - саме якість крупи визначає приготування, смак і текстуру.

"На мою думку, високоякісні макарони повинні містити лише крупу з твердих сортів пшениці та воду. Якщо ви помітили багато інгредієнтів, які не можете вимовити, покладіть коробку назад і продовжуйте переглядати відділ макаронів", - додав експерт.

Також її потрібно правильно приготувати. Воду необхідно підсолити і додавати пасту потрібно лише тоді, коли вода почне кипіти. Це гарантує, що паста буде правильно приготовлена і не буде прилипати до дна каструлі.

Пасту поділяють за формою та способом приготування:

довга: спагеті, тальятеле, лінгвіне, фетучіне

коротка: пенне, рігатоні, фарфале (бантики), фузіллі (спіральки)

наповнена: равіолі, тортеліні, каннелоні (з начинкою)

листовa: лазанья

Часті помилки під час приготування

Використання занадто малої кількості води

Часто пасту варять у маленькій каструлі з малою кількістю води. В результаті вона злипнеться і не рівномірно провариться.

Найкраще використовувати щонайменше 1 літр води на 100 г пасти.

Не додавати сіль у воду

Якщо зробити таку помилку, то паста буде прісною, навіть якщо соус насичений. Найкраще додавати приблизно 10 г солі на 1 літр води в киплячу воду перед закладанням пасти.

Додавання олії у воду

Деякі люди додають олію, щоб паста не злипалася. Однак, олія утворює плівку, і соус не прилипатиме до пасти.

Не додавайте олію у воду, просто добре перемішуйте пасту під час варіння.

Переварювання пасти

Часто варять пасту "до готовності", не враховуючи, що вона ще буде далі готуватися в соусі. В результаті вона стає м’якою і кашоподібною.

Варіть al dente - щоб всередині залишалася трохи тверда.