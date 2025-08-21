Итальянский повар назвал лучшую пасту: вот как ее найти в магазине

Как выбрать качественную пасту

Паста чаще всего ассоциируется с Италией и она является одним из самых популярных блюд американской кухни.

Это делает ее отличным продуктом питания, особенно потому, что она готовится за считанные минуты и требует оливкового масла, сливочного масла и пармезана.

Итальянский шеф-повар Филипп Гвардионе рассказал, что мука - самый важный элемент пасты. Выбирая пасту, всегда читайте состав - именно качество крупы определяет приготовление, вкус и текстуру.

"По моему мнению, высококачественные макароны должны содержать только крупу из твердых сортов пшеницы и воду. Если вы заметили много ингредиентов, которые не можете произнести, положите коробку обратно и продолжайте просматривать отдел макарон", - добавил эксперт.

Также ее нужно правильно приготовить. Воду необходимо подсолить и добавлять пасту нужно только тогда, когда вода начнет кипеть. Это гарантирует, что паста будет правильно приготовлена и не будет прилипать ко дну кастрюли.

Пасту разделяют по форме и способу приготовления:

длинная: спагетти, тальятеле, лингвине, фетучине

короткая: пенне, ригатони, фарфале (бантики), фузилли (спиральки)

наполненная: равиоли, тортеллини, каннелони (с начинкой)

листовая: лазанья

Частые ошибки во время приготовления

Использование слишком малого количества воды

Часто пасту варят в маленькой кастрюле с малым количеством воды. В результате она слипнется и неравномерно проварится.

Лучше всего использовать не менее 1 литра воды на 100 г пасты.

Не добавлять соль в воду

Если сделать такую ошибку, то паста будет пресной, даже если соус насыщенный. Лучше всего добавлять примерно 10 г соли на 1 литр воды в кипящую воду перед закладкой пасты.

Добавление масла в воду

Некоторые люди добавляют масло, чтобы паста не слипалась. Однако, масло образует пленку, и соус не будет прилипать к пасте.

Не добавляйте масло в воду, просто хорошо перемешивайте пасту во время варки.

Переваривание пасты

Часто варят пасту "до готовности", не учитывая, что она еще будет дальше готовиться в соусе. В результате она становится мягкой и кашеобразной.

Варите al dente - чтобы внутри оставалась немного твердая.