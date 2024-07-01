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Італійський гранд націлився на зірку "Динамо": скромна пропозиція не втішить Київ

Фото: Микола Шапаренко відіграв 7 сезонів за "біло-синіх" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Півзахисник збірної України та київського "Динамо" Микола Шапаренко потрапив до сфери зацікавлень римського "Лаціо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Calciomercato.

"Орли" розглдають варіант із підписанням українця. У столиці Італії він може замінити іспанця Луїса Альберто.

Шапаренко переконав скаутів "Лаціо" хорошим виступом на Євро-2024. Аналітики римлян переконані, що хавбек легко адаптується до схеми керманича "орлів" Марко Бароні. Українець в разі переходу закриватиме позицію атакувального півзахисника.

"Лаціо" готовий віддати за Шапаренко 10 млн євро. Невелика сума відступних пов'язана з контрактними зобов'язаннями українця перед "Динамо". Договір хавбека розрахований лише до літа 2025 року, тож у січні він зможе домовитися з іншою командою про безкоштовний перехід.

Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Олександра Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.

До слова, раніше "Динамо" презентувало три комплекти форми на наступний сезон.

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