Італійський гранд націлився на зірку "Динамо": скромна пропозиція не втішить Київ

"Орли" розглдають варіант із підписанням українця. У столиці Італії він може замінити іспанця Луїса Альберто.

Шапаренко переконав скаутів "Лаціо" хорошим виступом на Євро-2024. Аналітики римлян переконані, що хавбек легко адаптується до схеми керманича "орлів" Марко Бароні. Українець в разі переходу закриватиме позицію атакувального півзахисника.

"Лаціо" готовий віддати за Шапаренко 10 млн євро. Невелика сума відступних пов'язана з контрактними зобов'язаннями українця перед "Динамо". Договір хавбека розрахований лише до літа 2025 року, тож у січні він зможе домовитися з іншою командою про безкоштовний перехід.

Раніше "Динамо" оприлюднило список спаринг-партнерів на липень. Команда Олександра Шовковського запланувала контрольні поєдинки з німецькими "Падерборном" і "Шальке", а також данським "Брондбю". Перший матч – 10 липня.