Італійський фрегат збив безпілотник хусітів у південній частині Червоного моря

Корабель італійських ВМС "Фазан" у південній частині Червоного моря в рамках програми Eunavfor Aspides збив безпілотник, який був випущений єменськими хуситами у бік суховантажного судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними Міністерства оборони Італії, ударний дрон було перехоплено вчора "пізно вранці" біля Баб-ель-Мандебської протоки у південній частині Червоного моря.

Зазначається, що він летів у бік суховантажного судна і був збитий, коли той перебував на відстані 5 кілометрів. Збитий безпілотник був схожим на інші дрони, які бойовики використовували у своїх попередніх атаках.

При цьому в атаці на суховантажне судно також брали участь інші дрони, а також ракети, при цьому одна ракета вибухнула у воді поряд з комерційним судном, завдавши йому лише "поверхневий" збиток.

Після відбитої атаки італійський фрегат "Фазан" і вантаж, що супроводжувався ним, прямували на південь запланованим маршрутом до виходу з Червоного моря, йдеться в заяві.