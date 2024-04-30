ua en ru
Вт, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італійський фрегат збив безпілотник хусітів у південній частині Червоного моря

Вівторок 30 квітня 2024 02:47
UA EN RU
Італійський фрегат збив безпілотник хусітів у південній частині Червоного моря Фото: італійський фрегат збив безпілотник хуситів (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Корабель італійських ВМС "Фазан" у південній частині Червоного моря в рамках програми Eunavfor Aspides збив безпілотник, який був випущений єменськими хуситами у бік суховантажного судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними Міністерства оборони Італії, ударний дрон було перехоплено вчора "пізно вранці" біля Баб-ель-Мандебської протоки у південній частині Червоного моря.

Зазначається, що він летів у бік суховантажного судна і був збитий, коли той перебував на відстані 5 кілометрів. Збитий безпілотник був схожим на інші дрони, які бойовики використовували у своїх попередніх атаках.

При цьому в атаці на суховантажне судно також брали участь інші дрони, а також ракети, при цьому одна ракета вибухнула у воді поряд з комерційним судном, завдавши йому лише "поверхневий" збиток.

Після відбитої атаки італійський фрегат "Фазан" і вантаж, що супроводжувався ним, прямували на південь запланованим маршрутом до виходу з Червоного моря, йдеться в заяві.

Що відомо про військово-морську місію ЄС Eunavfor Aspides

У лютому країни Євросоюзу створили військово-морську місію для захисту судноплавства у Червоному морі, щоб відбивати ракетні атаки хуситів.

У березні стало відомо, що Нідерланди направили до Червоного моря фрегат Zr. Ms. Tromp із 200 військовослужбовцями для захисту цивільного судноплавства. Крім того, повідомлялося, що 3 березня італійський корабель Caio Duilio розпочав захист торговельних шляхів від повітряних атак єменських хуситів. Того ж дня корабель військово-морських сил Італії збив безпілотник, який наближався до судна у Червоному морі.

Згодом збройні сили Фінляндії також приєдналися до міжнародної операції із захисту цивільних судів від хуситів у Червоному морі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ємен
NEWS
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
Чому Польща піднімає винищувачі під час атак РФ по Україні, але не "включає" ППО
DAILY
Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес
Руслан Кисляк, Ростислав Шаправський Бронювання від мобілізації по-новому. Про що мовчить, чого боїться і на що очікує бізнес