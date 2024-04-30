Італійський фрегат збив безпілотник хусітів у південній частині Червоного моря
Корабель італійських ВМС "Фазан" у південній частині Червоного моря в рамках програми Eunavfor Aspides збив безпілотник, який був випущений єменськими хуситами у бік суховантажного судна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними Міністерства оборони Італії, ударний дрон було перехоплено вчора "пізно вранці" біля Баб-ель-Мандебської протоки у південній частині Червоного моря.
Зазначається, що він летів у бік суховантажного судна і був збитий, коли той перебував на відстані 5 кілометрів. Збитий безпілотник був схожим на інші дрони, які бойовики використовували у своїх попередніх атаках.
При цьому в атаці на суховантажне судно також брали участь інші дрони, а також ракети, при цьому одна ракета вибухнула у воді поряд з комерційним судном, завдавши йому лише "поверхневий" збиток.
Після відбитої атаки італійський фрегат "Фазан" і вантаж, що супроводжувався ним, прямували на південь запланованим маршрутом до виходу з Червоного моря, йдеться в заяві.
Що відомо про військово-морську місію ЄС Eunavfor Aspides
У лютому країни Євросоюзу створили військово-морську місію для захисту судноплавства у Червоному морі, щоб відбивати ракетні атаки хуситів.
У березні стало відомо, що Нідерланди направили до Червоного моря фрегат Zr. Ms. Tromp із 200 військовослужбовцями для захисту цивільного судноплавства. Крім того, повідомлялося, що 3 березня італійський корабель Caio Duilio розпочав захист торговельних шляхів від повітряних атак єменських хуситів. Того ж дня корабель військово-морських сил Італії збив безпілотник, який наближався до судна у Червоному морі.
Згодом збройні сили Фінляндії також приєдналися до міжнародної операції із захисту цивільних судів від хуситів у Червоному морі.
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