Італійський автовиробник вирішив остаточно піти з Формули-1

Третій період перебування бренду в F1 підійшов до завершення. Культовий автовиробник не знайшов нових партнерів у пелотоні та намагатиметься приєднатися до чемпіонату світу з автоперегонів на витривалість WEC.

"Ми почали вивчати інші можливості та швидко знайшли їх. "Альфа Ромео" ніколи не мала зв'язків зі світом ралі, а два інших бренди групи Stellantis уже представлені у Формулі E. Тож наша увага перемкнулася на перегони WEC", – розповів гендиректор компанії Жан-Філіп Імпарато.

Наразі "Альфа Ромео" аналізує рівень необхідних інвестицій. Програма автовиробника у Формулі-1 була прибутковою. За словами функціонера, італійці отримали орієнтовно 20 євро на кожен вкладений один.

"Альфа Ромео" у Формулі-1

За всю історію Королеви автоспорту були три команди під назвою "Альфа Ромео". Вони виступали в чемпіонаті в 1950-1951, 1979-1985 та 2019-2023 рр.

За час чергової реінкарнації стайні "Альфа Ромео" провела 104 гран-прі. Найкращим результатом команди стало 4-те місце Кімі Райкконена на Гран-прі Бразилії-2019. Той же сезон був найуспішнішим для італо-швейцарської стайні (57 очок).

У складі першої "Альфа Ромео" Хуан Мануель Фанхіо здобув два з п'яти чемпіонських титулів (1950, 1951). Натомість останній подіум італійці завоювали на Гран-прі Італії-1984. Тоді Ріккардо Патрезе фінішував третім.