Итальянский автопроизводитель решил окончательно уйти из Формулы-1

Третий период пребывания бренда в F1 подошел к концу. Культовый автопроизводитель не нашел новых партнеров в пелотоне и попытается присоединиться к чемпионату мира по автогонкам на выносливость WEC.

"Мы начали изучать другие возможности и быстро нашли их. "Альфа Ромео" никогда не имела связей с миром ралли, а два других бренда группы Stellantis уже представлены в Формуле E. Так что наше внимание переключилось на гонки WEC", – рассказал гендиректор компании Жан-Филипп Импарато.

В настоящее время "Альфа Ромео" анализирует уровень необходимых инвестиций. Программа автопроизводителя в Формуле-1 была прибыльной. По словам функционера, итальянцы получили ориентировочно 20 евро на каждый вложенный один.

"Альфа Ромео" в Формуле-1

За всю историю Королевы автоспорта было три команды под названием "Альфа Ромео". Они выступали в чемпионате в 1950-1951, 1979-1985 и 2019-2023 гг.

За время очередной реинкарнации конюшни "Альфа Ромео" провела 104 гран-при. Лучшим результатом команды стало 4-е место Кими Райкконена на Гран-при Бразилии-2019. Тот же сезон был самым успешным для итало-швейцарской конюшни (57 очков).

В составе первой "Альфа Ромео" Хуан Мануэль Фанхио завоевал два из пяти чемпионских титулов (1950, 1951). Последний же подиум итальянцы завоевали на Гран-при Италии-1984. Тогда Риккардо Патрезе финишировал третьим.