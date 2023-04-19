Італійських суддів хочуть покарати за втечу сина бізнесмена РФ з-під домашнього арешту, - ЗМІ

Артем Усс мав постати перед судом у США за відвантаження нафти з Венесуели порушуючи санкції та банківське шахрайство.

"Підозрюваний залишив свій будинок у Базільйо, на околиці Мілана через день після того, як Міланський суд погодився передати його до США. Його електронний браслет дійсно подав сигнал тривоги, але Усс втік на той час, коли поліція дісталася його дому", - йдеться у матеріалі.

Reuters пише, що Нордіо звинуватив суддів Міланського апеляційного суду у грубій та непробачній недбалості за надання підозрюваному домашнього арешту у листопаді минулого року, попри протидію з боку Генеральної прокуратури Італії. Прокуратура вказувала на великі фінансові можливості підозрюваного Усса та реальну небезпеку втечі.

Національна асоціація магістратів засудила дії Нордіо, заявивши, що він підриває незалежність судової системи. Асоціація міланських юристів також засудила позицію Нордіо та сказали, що вони бачили сильний елемент залякування у його діях проти суддів.