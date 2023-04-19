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Итальянских судей хотят наказать за побег сына бизнесмена РФ из-под домашнего ареста, - СМИ

Фото: Флаг Италии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр юстиции Италии Карло Нордио принял меры дисциплинарного характера в отношении трех судей, назначивших домашний арест сыну российского предпринимателя Артему Уссу, позже бежавшего в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Артем Усс должен предстать перед судом в США за отгрузку нефти из Венесуэлы в нарушение санкций и банковского мошенничества.

"Подозреваемый покинул свой дом в Базильо, на окраине Милана через день после того, как Миланский суд согласился передать его в США. Его электронный браслет действительно подал сигнал тревоги, но Усс скрылся в то время, пока полиция добралась к нему домой", - говорится в материале.

Reuters пишет, что Нордио обвинил судей Миланского апелляционного суда в грубой и непростительной халатности за предоставление подозреваемому домашнего ареста в ноябре прошлого года, несмотря на противодействие со стороны Генеральной прокуратуры Италии. Прокуратура указывала на большие финансовые возможности подозреваемого Усса и реальную опасность побега.

Национальная ассоциация магистратов осудила действия Нордио, заявив, что он подрывает независимость судебной системы. Ассоциация миланских юристов также осудила позицию Нордио и сказали, что они видели сильный элемент устрашения в его действиях против судей.

Напомним, что сын российского бизнесмена Александра Усса, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.

В прошлом году США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег, одним из которых был Артем Усс.

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