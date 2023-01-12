Італійка Віттоцці виграла індивідуальну гонку в Рупольдінзі, Джима замкнула топ-20

27-річна апеннінка виграла індивідуальну гонку з чотирма вогневими рубежами. Вона пройшла 15-кілометрову дистанцію за 40:05,9 хвилин.

Віттоцці жодного разу не схибила під час стрільби. Ця обставина разом із хорошою швидкістю дозволили італійці на 39 секунд випередити француженка Жанмонно. Для 24-річної спортсменки гонка без промахів із другим місцем на п'єдесталі в Рупольдінзі стала найкращим фінішем у кар'єрі. Третя – лідерка загального заліку Сімон, яка відстала на понад 45 секунд із одним промахом.

Найкращою серед українок знову стала Юлія Джима. Досвідчена біатлоністка отримала дві хвилини штрафу за два промахи під час стрільби стоячи та завершила гонку на 20-й позиції. До топ-40 також потрапила Анастасія Меркушина. Вона по разу промахнулася при стрільбі лежачи та в стійці.

Натомість важкою видалася гонка для дебютантки Любові Кип'яченкової. Українська біатлоністка розпочала з трьох промахів, а на наступних трьох вогневих рубежах заробила ще 4 штрафні хвилини. Зрештою, фінішувала уродженка Харківщини в дев'ятому десятку.

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 15 км, жінки:

Ліза Віттоцці Лу Жанмонно (+39,0) Жулія Сімон (+45,2)

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20. Юлія Джима (+3:12,1)

31. Анастасія Меркушина (+4:37,0)

41. Анна Кривонос (+5:06,1)

89. Любов Кип'яченкова (+10:56,5)