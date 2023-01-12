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Итальянка Виттоцци выиграла индивидуальную гонку в Рупольдинге, Джима замкнула топ-20

Фото: Лиза Виттоцци выиграла первую гонку в сезоне 2022/23 (facebook.com/VittozziLisa)
Автор: Антон Федорцив

Победой второй биатлонистки Италии Лизы Виттоцци завершились соревнования в классической дисциплине на этапе Кубка мира в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

27-летняя апеннинка выиграла индивидуальную гонку с четырьмя огневыми рубежами. Она прошла 15-километровую дистанцию за 40:05,9 минут.

Виттоцци ни разу не промахнулась во время стрельбы. Это обстоятельство вместе с хорошей скоростью позволили итальянке на 39 секунд опередить француженку Жанмонно. Для 24-летней спортсменки гонка без промахов со вторым местом на пьедестале в Рупольдинге стала лучшим финишем в карьере. Третья – лидер общего зачета Симон, отставшая более чем на 45 секунд с одним промахом.

Лучшей среди украинок снова стала Юлия Джима. Опытная биатлонистка получила две минуты штрафа за два промаха во время стрельбы стоя и завершила гонку на 20-й позиции. В топ-40 также попала Анастасия Меркушина. Она по разу промахнулась при стрельбе лежа и в стойке.

Зато тяжелой оказалась гонка для дебютантки Любови Кипьяченковой. Украинская биатлонистка начала с трех промахов, а на следующих трех огневых рубежах заработала еще 4 штрафных минуты. В конце концов финишировала уроженка Харьковской области в девятом десятке.

Итоги биатлонной индивидуальной гонки 15 км, женщины:

  1. Лиза Виттоцци
  2. Лу Жанмонно (+39,0)
  3. Жюлия Симон (+45,2)

...

20. Юлия Джима (+3:12,1)

31. Анастасия Меркушина (+4:37,0)

41. Анна Кривонос (+5:06,1)

89. Любовь Кипяченкова (+10:56,5)

К слову, накануне Йоханнес Бе триумфовал на дистанции 20 км среди мужчин.

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