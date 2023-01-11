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Йоганнес Бьо виграв індивідуальну гонку на старті етапу Кубка світу з біатлону в Німеччині

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Рупольдінг, Середа 11 січня 2023 16:59
Йоганнес Бьо виграв індивідуальну гонку на старті етапу Кубка світу з біатлону в Німеччині Фото: Йоганнес Бьо здобув чергову перемогу в сезоні 2022/23 (facebook.com/johannesthingnesboe)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом п'ятиразового олімпійського чемпіона Йоганнеса Бьо завершилися змагання у класичній дисципліні в німецькому Рупольдінзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

Зірковий біатлоніст вкотре виявився найкращим на дистанції. Титулований норвежець подолав два десятки кілометрів індивідуальної гонки за 48:48,4 хвилин.

На чотирьох вогневих рубежах Йоганнес Бьо припустився двох промахів. Вперше схибив 29-річний скандинав під час першої стрільби лежачи, вдруге – на другій стійці. 90% точності не завадили норвезькому біатлоністу випередити майже на 10 секунд співвітчизника Ветле Шостада Крістіансена (1 промах).

Третя позиція на подіуму дісталася словенцю Якову Факу. Балканець відстав від Йоганнеса Бьо майже на півхвилини. Тим не менше, ветеран єдиним із топ-30 жодного разу за чотири спроби не промахнувся.

Відразу троє українців потрапили до першої тридцятки на фініші. Найкращим серед них став Денис Насико. Він із одним промахом у стійці завершив гонку на 26-й позиції. Зовсім поруч – Артем Тищенко (28-ме місце) і Тарас Лесюк (29-те).

Підсумки біатлонної індивідуальної гонки 20 км, чоловіки:

  1. Йоганнес Бьо
  2. Ветле Шостад Крістіансен (+9,9)
  3. Яков Фак (+29,3)

...

26. Денис Насико (+3:32,1)

28. Артем Тищенко (+3:45,1)

29. Тарас Лесюк (+3:51,5)

34. Богдан Цимбал (+4:08,8)

46. Руслан Ткаленко (+5:11,2)

До слова, українець Підручний запланував повернення до змагань на чемпіонат світу.

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