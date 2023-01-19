Італійка Вірер виграла біатлонний спринт на старті етапу Кубка світу в Антгольці

32-річна біатлоністка першою здолала дистанцію з двома вогневими рубежами. Вона пройшла спринт на 7,5 кілометрів за 20:59,6 хвилин.

Вірер уникла промахів під час стрільби лежачи та в стійці. Завдяки швидкості італійка зуміла майже на 3 секунди випередити Шевальє з Франції та на майже 9 – шведку Еберг-молодшу. Срібна та бронзова медалістки теж обійшлися без штрафних кіл.

Лідерка загального заліку Сімон фінішувала на 9-й сходинці з двома промахами. Не вразила й інша представниця топ-3 – Віттоцці – 13-те місце. Натомість норвежка Рейселанн-Ольсбу показала найкращий результат сезону, старт якого пропустила через проблеми зі здоров'ям (4-та позиція).

Серед українок вкотре найкращою стала Юлія Джима. Досвідчена біатлоністка з одним промахом на першій стрільбі замкнула топ-20 фінального протоколу. Також в очках фінішувала Білосюк (32-ге місце). Натомість юна Меркушина-молодша пробилася до гонки переслідування (44-та позиція).

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

Доротея Вірер Хлої Шевальє (+2,8) Ельвіра Еберг (+8,7)

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20. Юлія Джима (+1:09,3)

32. Олена Білосюк (+1:28,8)

44. Олександра Меркушина (+1:50,6)

55. Анастасія Меркушина (+2:14,3)

83. Анна Кривонос (+3:30,6)