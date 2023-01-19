Итальянка Вирер выиграла биатлонный спринт на старте этапа Кубка мира в Антхольце

32-летняя биатлонистка первой одолела дистанцию с двумя огневыми рубежами. Она прошла спринт на 7,5 километров за 20:59,6 минут.

Вирер избежала промахов во время стрельбы лежа и в стойке. Благодаря скорости итальянка сумела почти на 3 секунды опередить Шевалье из Франции и почти на 9 – шведку Эберг-младшую. Серебряная и бронзовая медалистки тоже обошлись без штрафных кругов.

Лидер общего зачета Симон финишировала на 9-й строчке с двумя промахами. Не поразила и другая представительница топ-3 – Виттоцци – 13-е место. Зато норвежка Рейселанн-Ольсбу показала лучший результат сезона, старт которого пропустила из-за проблем со здоровьем (4-я позиция).

Среди украинок в очередной раз лучшей стала Юлия Джима. Опытная биатлонистка с одним промахом на первой стрельбе замкнула топ-20 финального протокола. Также в очках финишировала Билосюк (32-е место). В свою очередь юная Меркушина-младшая пробилась в гонку преследования (44-я позиция).

Итоги биатлонного спринта 7,5 км, женщины:

Доротея Вирер Хлои Шевалье (+2,8) Эльвира Эберг (+8,7)

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20. Юлия Джима (+1:09,3)

32. Елена Билосюк (+1:28,8)

44. Александра Меркушина (+1:50,6)

55. Анастасия Меркушина (+2:14,3)

83. Анна Кривонос (+3:30,6)