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Італійка Вірер виграла біатлонний спринт на старті етапу Кубка світу в Антгольці

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Антгольц, Четвер 19 січня 2023 16:47
Італійка Вірер виграла біатлонний спринт на старті етапу Кубка світу в Антгольці Фото: Доротея Вірер тріумфувала на батьківщині (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою дворазової володарки Кубка світу з біатлону Доротеї Вірер розпочався сьомий етап сезону 2022/23 в італійському Антгольці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати перегонів.

32-річна біатлоністка першою здолала дистанцію з двома вогневими рубежами. Вона пройшла спринт на 7,5 кілометрів за 20:59,6 хвилин.

Вірер уникла промахів під час стрільби лежачи та в стійці. Завдяки швидкості італійка зуміла майже на 3 секунди випередити Шевальє з Франції та на майже 9 – шведку Еберг-молодшу. Срібна та бронзова медалістки теж обійшлися без штрафних кіл.

Лідерка загального заліку Сімон фінішувала на 9-й сходинці з двома промахами. Не вразила й інша представниця топ-3 – Віттоцці – 13-те місце. Натомість норвежка Рейселанн-Ольсбу показала найкращий результат сезону, старт якого пропустила через проблеми зі здоров'ям (4-та позиція).

Серед українок вкотре найкращою стала Юлія Джима. Досвідчена біатлоністка з одним промахом на першій стрільбі замкнула топ-20 фінального протоколу. Також в очках фінішувала Білосюк (32-ге місце). Натомість юна Меркушина-молодша пробилася до гонки переслідування (44-та позиція).

Підсумки біатлонного спринту 7,5 км, жінки:

    1. Доротея Вірер
    2. Хлої Шевальє (+2,8)
    3. Ельвіра Еберг (+8,7)

    ...

    20. Юлія Джима (+1:09,3)

    32. Олена Білосюк (+1:28,8)

    44. Олександра Меркушина (+1:50,6)

    55. Анастасія Меркушина (+2:14,3)

    83. Анна Кривонос (+3:30,6)

    До слова, хокейна збірна України програла Японії матч Універсіади-2023 у Сполучених Штатах.

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