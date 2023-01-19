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Итальянка Вирер выиграла биатлонный спринт на старте этапа Кубка мира в Антхольце

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Антхольц, Четверг 19 января 2023 16:47
Итальянка Вирер выиграла биатлонный спринт на старте этапа Кубка мира в Антхольце Фото: Доротея Вирер триумфовала на родине (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Победой двукратной обладательницы Кубка мира по биатлону Доротеи Вирер начался седьмой этап сезона 2022/23 в итальянском Антхольце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты гонки.

32-летняя биатлонистка первой одолела дистанцию с двумя огневыми рубежами. Она прошла спринт на 7,5 километров за 20:59,6 минут.

Вирер избежала промахов во время стрельбы лежа и в стойке. Благодаря скорости итальянка сумела почти на 3 секунды опередить Шевалье из Франции и почти на 9 – шведку Эберг-младшую. Серебряная и бронзовая медалистки тоже обошлись без штрафных кругов.

Лидер общего зачета Симон финишировала на 9-й строчке с двумя промахами. Не поразила и другая представительница топ-3 – Виттоцци – 13-е место. Зато норвежка Рейселанн-Ольсбу показала лучший результат сезона, старт которого пропустила из-за проблем со здоровьем (4-я позиция).

Среди украинок в очередной раз лучшей стала Юлия Джима. Опытная биатлонистка с одним промахом на первой стрельбе замкнула топ-20 финального протокола. Также в очках финишировала Билосюк (32-е место). В свою очередь юная Меркушина-младшая пробилась в гонку преследования (44-я позиция).

Итоги биатлонного спринта 7,5 км, женщины:

  1. Доротея Вирер
  2. Хлои Шевалье (+2,8)
  3. Эльвира Эберг (+8,7)

...

20. Юлия Джима (+1:09,3)

32. Елена Билосюк (+1:28,8)

44. Александра Меркушина (+1:50,6)

55. Анастасия Меркушина (+2:14,3)

83. Анна Кривонос (+3:30,6)

К слову, хоккейная сборная Украины проиграла Японии матч Универсиады-2023 в Соединенных Штатах.

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