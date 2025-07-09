В Італії знайшли зниклу 18-річну українку мертвою: у МЗС повідомили подробиці

Генеральне консульство України в Неаполі повідомило про трагедію: 8 липня у місті Каровіньо було виявлено тіло громадянки України 2007 року народження, яка зникла 4 липня.

Наразі триває процес офіційної ідентифікації особи. За попередніми даними, ймовірною причиною смерті є самогубство.

Консульство направило офіційні запити до місцевої влади та поліції Каровіньо для з’ясування усіх обставин трагедії.

Консульські працівники вже встановили контакт з матір’ю загиблої.

Справа перебуває на особливому контролі Генерального консульства України в Неаполі.

Деталі

Як повідомляють італійські ЗМІ, після чотирьох днів пошуків у туристичному селі Каровіньйо на півдні Італії знайшли тіло 18-річної української студентки Марії Бугайової.

Дівчина скоїла самогубство, повісившись на дереві неподалік від села.

Марія зникла минулої п’ятниці після завершення стажування, яке вона проходила у Каровіньйо. Залишивши особисті речі в кімнаті, зокрема документи та записи з контактами, вона пішла в малопомітне місце неподалік державної дороги 379, де й скоїла трагедію.

Відеокамера зафіксувала її рух у той день, але пошуки тіла впродовж кількох днів не дали результату через важкодоступність місцевості.

У ЗМІ припускають, дівчина була розчарована новиною, що стажування не продовжать контрактом, імовірно, це вплинуло на її рішення.