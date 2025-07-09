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В Италии нашли пропавшую 18-летнюю украинку мертвой: в МИД сообщили подробности

Фото: в Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку Марию Бугаеву (фото из сети)
Автор: Владислава Ткаченко, Милан Лелич

В Италии нашли мертвой 18-летнюю украинскую студентку. Она исчезла 4 июля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Генеральное консульство Украины в Неаполе сообщило о трагедии: 8 июля в городе Каровиньо было обнаружено тело гражданки Украины 2007 года рождения, которая исчезла 4 июля.

Сейчас идет процесс официальной идентификации личности. По предварительным данным, вероятной причиной смерти является самоубийство.

Консульство направило официальные запросы к местным властям и полиции Каровиньо для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Консульские работники уже установили контакт с матерью погибшей.

Дело находится на особом контроле Генерального консульства Украины в Неаполе.

Напомним, вчера мы писали, что после четырех дней поисков в туристическом селе Каровиньо на юге Италии нашли тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой.

Девушка совершила самоубийство, повесившись на дереве неподалеку от села.

Мария исчезла в прошлую пятницу после завершения стажировки, которую она проходила в Каровиньо. Оставив личные вещи в комнате, в частности документы и записи с контактами, она пошла в малозаметное место неподалеку государственной дороги 379, где и совершила трагедию.

Видеокамера зафиксировала ее движение в тот день, но поиски тела в течение нескольких дней не дали результата из-за труднодоступности местности.

В СМИ предполагают, девушка была разочарована новостью, что стажировку не продлят контрактом, вероятно, это повлияло на ее решение.

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Италия