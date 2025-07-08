В Італії знайшли повішеною 18-річну українку, яка зникла кілька днів тому
В італійській провінції Бріндізі знайшли повішеною 18-річну українську студентку Марію Бугайову. Вона зникла 4 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.
Як повідомляють ЗМІ, Бугайова перебувала в туристичному селищі південного італійського регіону Апулія в межах європейського проєкту з братиславським університетом Коменського.
Дівчина зникла 4 липня. У її готельному номері знайшли телефон, паспорт і аркуш із кількома мобільними номерами. Незадовго до зникнення вона переказала певну суму грошей братові.
Спершу італійські правоохоронці вважали, що Бугайова сама вирішила втекти, оскільки незадовго до зникнення дізналась, що її стажування в Італії завершиться 6 липня без можливості продовження, тоді як багато інших студентів залишались до вересня.
Українку також помітили на камерах відеоспостереження неподалік від місця стажування. З них було видно, що Бугайова прямує до пляжу, а потім її сліди зникли.
Сьогодні стало відомо, що тіло 18-річної дівчини знайшли за кілометр від туристичного селища, де вона стажувалась. За попередніми даними, її знайшли повішеною в лісистій місцевості.
Наразі розглядається версія самогубства, оскільки дівчина була прив'язана до дерева простирадлом. Буде проведено судово-медичну експертизу, щоб перевірити, чи можна знайти ознаки, сумісні з іншими версіями смерті українки.
Вбивство українців за кордоном
Нагадаємо, минулого місяця у бельгійському місті Хаасроде вбили дружину та доньку українського військового. Будинок, де сталася трагедія, підпалили.
А у червні минулого року в Німеччині зникла 9-річна українка Валерія, яка приїхала туди з мамою після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Вона мала сісти на автобус, яким їздила на навчання, але до школи того дня вона не прийшла.
Дівчинку шукали дев'ять днів. Правоохоронці виявили її тіло в лісі поблизу міста Дебельн у Саксонії.
Головним підозрюваним став колишній партнер матері вбитої дівчинки. Згідно з даними німецьких ЗМІ, чоловік задушив дівчинку. Його затримали в Празі через 11 днів після вбивства. Потім чоловіка екстрадували до Німеччини й засудили до довічного ув'язнення.
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