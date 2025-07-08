ua en ru
Вт, 08 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку, которая пропала несколько дней назад

Италия, Вторник 08 июля 2025 21:03
UA EN RU
В Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку, которая пропала несколько дней назад Фото: в Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку Марию Бугаеву (фото из сети)
Автор: Татьяна Степанова

В итальянской провинции Бриндизи нашли повешенной 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву. Она пропала 4 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Как сообщают СМИ, Бугаева находилась в туристическом поселке южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с братиславским университетом Коменского.

Девушка пропала 4 июля. В ее гостиничном номере нашли телефон, паспорт и лист с несколькими мобильными номерами. Незадолго до исчезновения она перевела определенную сумму денег брату.

Сначала итальянские правоохранители считали, что Бугаева сама решила сбежать, поскольку незадолго до исчезновения узнала, что ее стажировка в Италии завершится 6 июля без возможности продолжения, тогда как многие другие студенты оставались до сентября.

Украинку также заметили на камерах видеонаблюдения неподалеку от места стажировки. С них было видно, что Бугаева направляется к пляжу, а затем ее следы исчезли.

Сегодня стало известно, что тело 18-летней девушки нашли в километре от туристического поселка, где она стажировалась. По предварительным данным, ее нашли повешенной в лесистой местности.

В настоящее время рассматривается версия самоубийства, поскольку девушка была привязана к дереву простыней. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы проверить, можно ли найти признаки, совместимые с другими версиями смерти украинки.

Убийство украинцев за грацией

Напомним, в прошлом месяце в бельгийском городе Хаасроде убили жену и дочь украинского военного. Дом, где произошла трагедия, подожгли.

А в июне прошлого года в Германии исчезла 9-летняя украинка Валерия, которая приехала туда с мамой после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Она должна была сесть на автобус, на котором ездила на учебу, но в школу в тот день она не пришла.

Девочку искали девять дней. Правоохранители обнаружили ее тело в лесу вблизи города Дебельн в Саксонии.

Главным подозреваемым стал бывший партнер матери убитой девочки. Согласно данным немецких СМИ, мужчина задушил девочку. Его задержали в Праге через 11 дней после убийства. Затем мужчину экстрадировали в Германию и приговорили к пожизненному заключению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
Новости
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Зеленский обсудил с послом в США Маркаровой ее отставку, - источники
Аналитика
"Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Просто нужно выжить". Как война заставила Украину обогнать Европу в военных технологиях