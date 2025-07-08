В Италии нашли повешенной 18-летнюю украинку, которая пропала несколько дней назад
В итальянской провинции Бриндизи нашли повешенной 18-летнюю украинскую студентку Марию Бугаеву. Она пропала 4 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.
Как сообщают СМИ, Бугаева находилась в туристическом поселке южного итальянского региона Апулия в рамках европейского проекта с братиславским университетом Коменского.
Девушка пропала 4 июля. В ее гостиничном номере нашли телефон, паспорт и лист с несколькими мобильными номерами. Незадолго до исчезновения она перевела определенную сумму денег брату.
Сначала итальянские правоохранители считали, что Бугаева сама решила сбежать, поскольку незадолго до исчезновения узнала, что ее стажировка в Италии завершится 6 июля без возможности продолжения, тогда как многие другие студенты оставались до сентября.
Украинку также заметили на камерах видеонаблюдения неподалеку от места стажировки. С них было видно, что Бугаева направляется к пляжу, а затем ее следы исчезли.
Сегодня стало известно, что тело 18-летней девушки нашли в километре от туристического поселка, где она стажировалась. По предварительным данным, ее нашли повешенной в лесистой местности.
В настоящее время рассматривается версия самоубийства, поскольку девушка была привязана к дереву простыней. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, чтобы проверить, можно ли найти признаки, совместимые с другими версиями смерти украинки.
Убийство украинцев за грацией
Напомним, в прошлом месяце в бельгийском городе Хаасроде убили жену и дочь украинского военного. Дом, где произошла трагедия, подожгли.
А в июне прошлого года в Германии исчезла 9-летняя украинка Валерия, которая приехала туда с мамой после начала полномасштабного вторжения россиян в Украину. Она должна была сесть на автобус, на котором ездила на учебу, но в школу в тот день она не пришла.
Девочку искали девять дней. Правоохранители обнаружили ее тело в лесу вблизи города Дебельн в Саксонии.
Главным подозреваемым стал бывший партнер матери убитой девочки. Согласно данным немецких СМИ, мужчина задушил девочку. Его задержали в Праге через 11 дней после убийства. Затем мужчину экстрадировали в Германию и приговорили к пожизненному заключению.
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