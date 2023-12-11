В Італії зіткнулися два потяги: постраждали майже 20 людей
В Італії сталася аварія на залізниці: є постраждалі, рух поїздів заблокований.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere di Bologna .
У неділю ввечері на залізничній лінії Болонья-Римині зіткнулися два потяги. В результаті постраждали щонайменше 17 людей, їх життю не загрожує небезпека.
"На щастя, з постраждалими все гаразд, і ніхто не постраждав від серйозних наслідків, удар був відносно "слабким", - сказав мер Фаенци Массімо Ізола
На місце прибули рятувальники. Потяги пошкоджені, але не зійшли з колії. Залізничне сполучення на цій ділянці було порушено.
"16 постраждалим медики надали допомогу на місці, а одного пасажира відвезли до лікарні на обстеження. Машиністи поїзда не постраждали", - сказав Ізола.
Аварії поїздів
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