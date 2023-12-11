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В Італії зіткнулися два потяги: постраждали майже 20 людей

Болонья, Понеділок 11 грудня 2023 02:07
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В Італії зіткнулися два потяги: постраждали майже 20 людей Ілюстративне фото: В Італії зіткнулися два потяги, є постраждалі (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Італії сталася аварія на залізниці: є постраждалі, рух поїздів заблокований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere di Bologna .

У неділю ввечері на залізничній лінії Болонья-Римині зіткнулися два потяги. В результаті постраждали щонайменше 17 людей, їх життю не загрожує небезпека.

"На щастя, з постраждалими все гаразд, і ніхто не постраждав від серйозних наслідків, удар був відносно "слабким", - сказав мер Фаенци Массімо Ізола

На місце прибули рятувальники. Потяги пошкоджені, але не зійшли з колії. Залізничне сполучення на цій ділянці було порушено.

"16 постраждалим медики надали допомогу на місці, а одного пасажира відвезли до лікарні на обстеження. Машиністи поїзда не постраждали", - сказав Ізола.

Аварії поїздів

Раніше ми писали, що у Парижі жінка погрожувала себе підірвати у поїзді метро. Співробітникам довелося закрити кілька станцій.

Також ми писали, що на тимчасово окупованій території Донбасу вантажний поїзд наїхав на ППО окупантів. В результаті є загиблі та постраждалі.

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