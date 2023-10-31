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У Парижі жінка погрожувала підірвати себе у потязі

Вівторок 31 жовтня 2023 17:18
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У Парижі жінка погрожувала підірвати себе у потязі Фото: у Парижі жінка погрожувала підірвати себе у потязі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Невідома жінка погрожувала підірвати себе у потязі на одній зі станцій метрополітену у Парижі 31 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За попередніми даними, жінка висловлювала погрози підірвати себе та нібито кричала Аллах Акбар. На місце події оперативно прибули правоохоронці, а через погрози невідомої близько 08:30 за місцевим часом довелось закрити декілька станцій метро.

Також відомом, що всі пасажири були евакуйовані.

Як розповіли у поліції, жінка, яка погрожувала себе підірвати, була одягнена в абаю (традиційна арабська жіноча сукня з рукавами), не реагувала на попередження та слова правоохоронців. У зв'язку з цим поліція відкрила вогонь. Невідома отримала поранення у живіт. За даними паризької прокуратури, її стан критичний.

Зазначається, що вибухівки у жінки не знайшли.

Теракт у Брюсселі

Ввечері 16 жовтня у центрі Брюсселю сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь по футбольних фанатах неподалік від стадіону імені короля Бодуена, внаслідок чого загинули двоє громадян Швеції, а ще один отримав поранення.

При цьому нападник вигукував "Аллах акбар", а пізніше повідомив, що є членом ІДІЛ.

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