В Италии столкнулись два поезда: пострадали почти 20 человек
В Италии произошла авария на железной дороге: есть пострадавшие, движение поездов заблокировано.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere di Bologna.
В воскресенье вечером на железнодорожной линии Болонья-Римини столкнулись два поезда. В результате пострадали как минимум 17 человек, их жизни не угрожает опасность.
"К счастью, с пострадавшими все в порядке, и никто не пострадал от серьезных последствий, удар был относительно "слабым", - сказал мэр Фаэнцы Массимо Изола
На место прибыли спасатели. Поезда повреждены, но не сошли с рельсов. Железнодорожное сообщение на этом участке было нарушено.
"16 пострадавшим медики оказали помощь на месте, а одного пассажир отвезли в больницу на обследование. Машинисты поезда не пострадали", - сказал Изола.
Аварии поездов
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