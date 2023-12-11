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В Италии столкнулись два поезда: пострадали почти 20 человек

Болонья, Понедельник 11 декабря 2023 02:07
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В Италии столкнулись два поезда: пострадали почти 20 человек Илюстративное фото: В Италии столкнулись два поезда, есть пострадавшие (freepik.com)
Автор: Владислав Прийменко

В Италии произошла авария на железной дороге: есть пострадавшие, движение поездов заблокировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere di Bologna.

В воскресенье вечером на железнодорожной линии Болонья-Римини столкнулись два поезда. В результате пострадали как минимум 17 человек, их жизни не угрожает опасность.

"К счастью, с пострадавшими все в порядке, и никто не пострадал от серьезных последствий, удар был относительно "слабым", - сказал мэр Фаэнцы Массимо Изола

На место прибыли спасатели. Поезда повреждены, но не сошли с рельсов. Железнодорожное сообщение на этом участке было нарушено.

"16 пострадавшим медики оказали помощь на месте, а одного пассажир отвезли в больницу на обследование. Машинисты поезда не пострадали", - сказал Изола.

Аварии поездов

Ранее мы писали, что в Париже женщина угрожала себя взорвать в поезде метро. Сотрудникам пришлось закрыть несколько станций.

Также мы писали, что на временно оккупированной территории Донбасса грузовой поезд наехал на ПВО оккупантов. В результате есть погибшие и пострадавшие.

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