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В Італії заявили про затримку допомоги Україні: може надійти після завершення війни

Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Постачання військової допомоги Україні від Італії затримується. При цьому є сподівання, що вона надійде, коли війна з Росією вже завершиться.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"На жаль, з моменту затвердження останнього пакета допомоги до початку логістики проходить дуже багато часу. Я сподіваюся, що допомога надійде, коли війна закінчиться, тобто коли вона більше не буде потрібна", - сказав Крозетто.

Він зазначив, що Італія продовжує допомагати Україні, яка щодня страждає від російських атак.

"Ніяких змін не відбулося ні за останні місяці, ні за останній тиждень: попри розмови про перемир'я, ми його не побачили. Ось чому я сподіваюся, що коли італійська допомога надійде, вона більше не буде потрібна", - додав глава Міноборони Італії.

Допомога Україні від Італії

Варто зазначити, що Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Влада Італії вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.

Зокрема, у січні парламент Італії проголосував за продовження постачання військової допомоги Україні у 2025 році.

Того ж місяця стало відомо, що Італія готує 11-й пакет допомоги Україні.

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