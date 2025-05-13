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В Италии заявили о задержке помощи Украине: может поступить после завершения войны

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Поставка военной помощи Украине от Италии задерживается. При этом есть надежда, что она поступит, когда война с Россией уже завершится.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

"К сожалению, с момента утверждения последнего пакета помощи до начала логистики проходит очень много времени. Я надеюсь, что помощь поступит, когда война закончится, то есть когда она больше не будет нужна", - сказал Крозетто.

Он отметил, что Италия продолжает помогать Украине, которая ежедневно страдает от российских атак.

"Никаких изменений не произошло ни за последние месяцы, ни за последнюю неделю: несмотря на разговоры о перемирии, мы его не увидели. Вот почему я надеюсь, что когда итальянская помощь поступит, она больше не будет нужна", - добавил глава Минобороны Италии.

 

Помощь Украине от Италии

Стоит отметить, что Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Власти Италии уже несколько раз продлевали разрешение на поставку Украине военной помощи.

В частности, в январе парламент Италии проголосовал за продление поставок военной помощи Украине в 2025 году.

В том же месяце стало известно, что Италия готовит 11-й пакет помощи Украине.

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