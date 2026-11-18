28-річного засновника компанії Traffic Devils затримали у вівторок, 17 листопада, у готелі в місті Річчоне. Правоохоронці організували засідку після того, як вранці отримали інформацію про його місцезнаходження.

Операцію провели спільно зі Службою міжнародного поліцейського співробітництва на підставі ордера, виданого через Інтерпол.

Після оформлення необхідних документів у відділку на площі П’яццале Борначчіні Слобоженка перевели до в’язниці "Казетті" в провінції Ріміні для очікування екстрадиції в Україну.

У чому підозрюють блогера

Українські правоохоронні органи та Бюро економічної безпеки (БЕБ) інкримінують Слобоженку ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізацію незаконних доходів.

За даними слідства, у період з 2020 по 2023 рік він керував організацією, яка отримувала величезні прибутки через шахрайську інтернет-рекламу. Зокрема, йдеться про просування гральних платформ, сайтів для ставок та фальсифікованих товарів для здоров’я.

Суми незадекларованих доходів і операцій з криптовалютами сягають сотень мільйонів гривень. Окрім фінансових махінацій, його ім’я також фігурує у справах, пов'язаних з ухиленням від військової служби в Україні.