28-летний основатель компании Traffic Devils был задержан во вторник, 17 ноября, в гостинице в городе Риччоне. Правоохранители организовали засаду после того, как утром получили информацию о его местонахождении.

Операция была проведена совместно со Службой международного полицейского сотрудничества на основании ордера, выданного через Интерпол.

После оформления необходимых документов в участке на площади Пьяццале Борначчини Слобоженко перевели в тюрьму "Казетти" в провинции Римини для ожидания экстрадиции в Украину.

В чем подозревают блоггера

Украинские правоохранительные органы и Бюро экономической безопасности (БЭБ) инкриминируют Слобоженко уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию незаконных доходов.

По данным следствия, в период с 2020 по 2023 год он руководил организацией, получавшей огромные доходы через мошенническую интернет-рекламу. В частности, речь идет о продвижении игровых платформ, сайтов для ставок и фальсифицированных товаров для здоровья.

Суммы незадекларированных доходов и сделок с криптовалютами достигают сотен миллионов гривен. Кроме финансовых махинаций его имя также фигурирует в делах, связанных с уклонением от военной службы в Украине.