В Италии задержан известный украинский блогер Александр Слобоженко, разыскиваемый по подозрению в налоговых преступлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RiminiToday.
28-летний основатель компании Traffic Devils был задержан во вторник, 17 ноября, в гостинице в городе Риччоне. Правоохранители организовали засаду после того, как утром получили информацию о его местонахождении.
Операция была проведена совместно со Службой международного полицейского сотрудничества на основании ордера, выданного через Интерпол.
После оформления необходимых документов в участке на площади Пьяццале Борначчини Слобоженко перевели в тюрьму "Казетти" в провинции Римини для ожидания экстрадиции в Украину.
Украинские правоохранительные органы и Бюро экономической безопасности (БЭБ) инкриминируют Слобоженко уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах и легализацию незаконных доходов.
По данным следствия, в период с 2020 по 2023 год он руководил организацией, получавшей огромные доходы через мошенническую интернет-рекламу. В частности, речь идет о продвижении игровых платформ, сайтов для ставок и фальсифицированных товаров для здоровья.
Суммы незадекларированных доходов и сделок с криптовалютами достигают сотен миллионов гривен. Кроме финансовых махинаций его имя также фигурирует в делах, связанных с уклонением от военной службы в Украине.
Напомним, Александр Слобоженко подозревается в неуплате налогов в размере 213 млн гривен и легализации имущества, полученного преступным путем.
По данным следствия, часть этих средств блоггер мог легализовать посредством покупки элитных объектов недвижимости и автомобилей премиум класса.
Кроме того, он мог скрывать доходы путем перевода средств в криптовалюту с использованием платежных систем и электронных кошельков.