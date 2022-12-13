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В Італії заговорили про припинення постачання зброї Україні: коли можуть зупинити допомогу

Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Постачання зброї в Україну мають припинитися, як тільки почнуться мирні переговори про припинення війни.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Я усвідомлюю, що військова допомога (Україна - ред.) рано чи пізно має припинитися, і закінчиться, коли ми матимемо мирні переговори, на які ми всі сподіваємося", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше виконавча влада Італії підтримала рішення про надання військової допомоги Україні протягом усього наступного року.

Вже на початку наступного року Італія може надати ще один пакет допомоги. Україна потребує зенітно-ракетних комплексів для захисту інфраструктури країни від атак Росії з повітря.

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ІталіяВійськова допомога