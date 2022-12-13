RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Италии заговорили о прекращении поставок оружия Украине: когда могут остановить помощь

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Поставки оружия в Украину должны прекратиться, как только начнутся мирные переговоры о прекращении войны.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я осознаю, что военная помощь (Украине - ред.) рано или поздно должна прекратиться, и закончится, когда у нас будут мирные переговоры, на которые мы все надеемся", - отметил он.

Напомним, ранее исполнительная власть Италии поддержала решение о предоставлении военной помощи Украине на протяжении всего следующего года.

Уже в начале следующего года Италия может предоставить очередной пакет помощи. Украине требуются зенитно-ракетные комплексы для защиты инфраструктуры страны от атак России с воздуха.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВоенная помощь