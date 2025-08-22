В Італії загинув 6-річний хлопчик з України, якого збила машина

У лікарні італійського міста Падуя помер 6-річний хлопчик з Одеси, який разом із мамою місяць тому втік від війни до Італії. Два дні тому дитину збила машина на пішохідному переході в комуні Санта-Марія-ді-Сала, неподалік Венеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
Хлопчика, на ім'я Владислав, доставили у вкрай тяжкому стані до реанімації дитячої клініки в Падуї. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Батьки погодилися на донорство органів, здійснивши останній акт солідарності.
За даними слідства, 25-річний водій Fiat Panda не помітив, як мати з дитиною почали переходити дорогу. Удар був настільки сильним, що хлопчика відкинуло на десятки метрів. Мати залишилася неушкодженою, але стала свідком трагедії. Родина мешкала у притулку для українських біженців під Падуєю, а батько працював у Німеччині.
Прокуратура Венеції відкрила провадження, водій перебуває під слідством.
У липні після чотирьох днів пошуків у туристичному містечку Каровіньйо на півдні Італії виявили тіло 18-річної української студентки Марії Бугайової.
За попередніми даними, дівчина вкоротила собі віку, повісившись на дереві неподалік від населеного пункту.
Марія зникла після завершення стажування, яке проходила у Каровіньйо. У кімнаті залишилися її особисті речі, зокрема документи та записи з контактами. Вона вирушила в малолюдне місце біля траси 379, де й сталася трагедія.