В Італії загинув 6-річний хлопчик з України, якого збила машина

Хлопчика, на ім'я Владислав, доставили у вкрай тяжкому стані до реанімації дитячої клініки в Падуї. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Батьки погодилися на донорство органів, здійснивши останній акт солідарності.

За даними слідства, 25-річний водій Fiat Panda не помітив, як мати з дитиною почали переходити дорогу. Удар був настільки сильним, що хлопчика відкинуло на десятки метрів. Мати залишилася неушкодженою, але стала свідком трагедії. Родина мешкала у притулку для українських біженців під Падуєю, а батько працював у Німеччині.

Прокуратура Венеції відкрила провадження, водій перебуває під слідством.