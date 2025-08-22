В Италии погиб 6-летний мальчик из Украины, которого сбила машина

Мальчика, по имени Владислав, доставили в крайне тяжелом состоянии в реанимацию детской клиники в Падуе. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Родители согласились на донорство органов, совершив последний акт солидарности.

По данным следствия, 25-летний водитель Fiat Panda не заметил, как мать с ребенком начали переходить дорогу. Удар был настолько сильным, что мальчика отбросило на десятки метров. Мать осталась невредимой, но стала свидетелем трагедии. Семья жила в приюте для украинских беженцев под Падуей, а отец работал в Германии.

Прокуратура Венеции открыла производство, водитель находится под следствием.