ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Італії загинув 6-річний хлопчик з України, якого збила машина

П'ятниця 22 серпня 2025 21:48
UA EN RU
В Італії загинув 6-річний хлопчик з України, якого збила машина Ілюстративне фото: В Італії загинув 6-річний хлопчик з України (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У лікарні італійського міста Падуя помер 6-річний хлопчик з Одеси, який разом із мамою місяць тому втік від війни до Італії. Два дні тому дитину збила машина на пішохідному переході в комуні Санта-Марія-ді-Сала, неподалік Венеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Хлопчика, на ім'я Владислав, доставили у вкрай тяжкому стані до реанімації дитячої клініки в Падуї. Лікарі боролися за його життя, але врятувати його не вдалося. Батьки погодилися на донорство органів, здійснивши останній акт солідарності.

За даними слідства, 25-річний водій Fiat Panda не помітив, як мати з дитиною почали переходити дорогу. Удар був настільки сильним, що хлопчика відкинуло на десятки метрів. Мати залишилася неушкодженою, але стала свідком трагедії. Родина мешкала у притулку для українських біженців під Падуєю, а батько працював у Німеччині.

Прокуратура Венеції відкрила провадження, водій перебуває під слідством.

У липні після чотирьох днів пошуків у туристичному містечку Каровіньйо на півдні Італії виявили тіло 18-річної української студентки Марії Бугайової.

За попередніми даними, дівчина вкоротила собі віку, повісившись на дереві неподалік від населеного пункту.

Марія зникла після завершення стажування, яке проходила у Каровіньйо. У кімнаті залишилися її особисті речі, зокрема документи та записи з контактами. Вона вирушила в малолюдне місце біля траси 379, де й сталася трагедія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
Новини
Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі
Дозвіл на виїзд для чоловіків до 22 років вже в Раді: стали відомі перші деталі
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"