В Италии погиб 6-летний мальчик из Украины, которого сбила машина

Пятница 22 августа 2025 21:48
В Италии погиб 6-летний мальчик из Украины, которого сбила машина Иллюстративное фото: В Италии погиб 6-летний мальчик из Украины (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В больнице итальянского города Падуя умер 6-летний мальчик из Одессы, который вместе с мамой месяц назад сбежал от войны в Италию. Два дня назад ребенка сбила машина на пешеходном переходе в коммуне Санта-Мария-ди-Сала, недалеко от Венеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Мальчика, по имени Владислав, доставили в крайне тяжелом состоянии в реанимацию детской клиники в Падуе. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Родители согласились на донорство органов, совершив последний акт солидарности.

По данным следствия, 25-летний водитель Fiat Panda не заметил, как мать с ребенком начали переходить дорогу. Удар был настолько сильным, что мальчика отбросило на десятки метров. Мать осталась невредимой, но стала свидетелем трагедии. Семья жила в приюте для украинских беженцев под Падуей, а отец работал в Германии.

Прокуратура Венеции открыла производство, водитель находится под следствием.

В июле после четырех дней поисков в туристическом городке Каровиньо на юге Италии обнаружили тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой.

По предварительным данным, девушка покончила с собой, повесившись на дереве неподалеку от населенного пункта.

Мария исчезла после завершения стажировки, которую проходила в Каровиньо. В комнате остались ее личные вещи, в частности документы и записи с контактами. Она отправилась в малолюдное место возле трассы 379, где и произошла трагедия.

