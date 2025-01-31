В Італії заблокували DeepSeek через загрозу витоку даних

Повідомляється, що Garante подав запит до китайських компаній Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence та Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, які надають послугу чат-ботів DeepSeek. Регулятор спитав, з якою метою збираються дані й чи зберігаються вони в Китаї.

Зміст відповіді було визнано регулятором абсолютно неадекватним, йдеться в повідомленні: китайські компанії заявили, що вони не працюють в Італії, відповідно, європейське законодавство на них не поширюється.

У відповідь на це Garante розпочав розслідування, а застосунок зник із цифрових магазинів Італії.