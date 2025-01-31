В Италии заблокировали DeepSeek из-за угрозы утечки данных

Итальянский Орган по защите персональных данных (Garante per la protezione dei dati personali) в срочном порядке ограничил обработку данных итальянских пользователей китайскими компаниями, предоставляющими сервис DeepSeek. Причина - возможная угроза утечки данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Garante.
Сообщается, что Garante подал запрос к китайским компаниям Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, которые предоставляют услугу чат-ботов DeepSeek. Регулятор спросил, с какой целью собираются данные и хранятся ли они в Китае.
Содержание ответа было признано регулятором абсолютно неадекватным, говорится в сообщении: китайские компании заявили, что они не работают в Италии, соответственно, европейское законодательство на них не распространяется.
В ответ на это Garante начал расследование, а приложение исчезло из цифровых магазинов Италии.
DeepSeek утверждает, что на их модель было потрачено менее 6 млн долларов, и это значительно дешевле, чем 100 млн, которые нужны западным конкурентам.
Напомним, что ранее главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что не видит угрозы из-за применения DeepSeek. Он считает, что распространение ИИ является хорошей новостью.
Тем не менее Microsoft и OpenAI расследуют, были ли данные технологии OpenAI похищены группой, связанной с DeepSeek. Служба безопасности Microsoft заметила, что люди, которые могут быть связаны с DeepSeek, извлекали большой объем данных с помощью OpenAI, или API.
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