В Италии заблокировали DeepSeek из-за угрозы утечки данных

Сообщается, что Garante подал запрос к китайским компаниям Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, которые предоставляют услугу чат-ботов DeepSeek. Регулятор спросил, с какой целью собираются данные и хранятся ли они в Китае.

Содержание ответа было признано регулятором абсолютно неадекватным, говорится в сообщении: китайские компании заявили, что они не работают в Италии, соответственно, европейское законодательство на них не распространяется.

В ответ на это Garante начал расследование, а приложение исчезло из цифровых магазинов Италии.