До Італії з початку війни евакуювали майже тисячу українських дітей

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з головою Департаменту ювенальної юстиції Міністерства юстиції Італії Антоніо Санджермано обговорив головні проблеми, пов’язані з темою опікунства громадянам Італії, перешкоджання у спілкуванні з дітьми батьків, законних представників з України, розділення дітей та розміщення їх в різних родинах і локаціях.

"Під час розмови також згадав про конкретні випадки протиправного усиновлення дітей, а також проблемні кейси евакуйованих у Республіці Італія, які потребують сприяння у вирішенні. Окрім того, мені відомо про затягування конкретних судових процесів щодо рішень про повернення дітей та сімей в Україну", - зазначив Лубінець.

Керівник Департаменту своєю чергою запропонував створити спільну робочу групу при Міністерстві закордонних справ Італії, метою якої буде виявлення, попередження та поновлення прав українських дітей, які перебувають на території Італії.

Викрадення Росією українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів РФ. Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що в нашої держави є підтвердження, що в Росії всиновили вже 386 українських дітей.

У справі про викрадення дітей Міжнародний кримінальний суд Гааги видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової.