В Італії вважають, що Україні та РФ потрібен "політичний мир", але час ще не настав

Італійський міністр зазначив, що увага до війни в Україні зменшилося лише на рівні медіа, а не на політичному рівні.

Крозетто наголосив, що загострення на Близькому Сході не зменшило допомогу Україні.

"Україна бореться за захист свого суверенітету, а також за дотримання міжнародного права, не лише за її свободу. Очевидно, що міцний мир не може бути заснований лише на військових діях. Потрібне політичне перемир'я. Час ще не настав", - сказав він.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили декілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але наразі вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки Москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News з посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання можливих мирних переговорів з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому глава держави спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів з Росією.