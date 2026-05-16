В Італії авто протаранило натовп, водій кинувся з ножем на людей

В італійському місті Модена водій на шаленій швидкості протаранив натовп пішоходів, після чого влаштував різанину, внаслідок чого поранено вісім людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське інформаційне агентство ANSA .

Деталі масштабної атаки

Як повідомило видання, трагедія сталася на вулиці Віа Емілія Чентро, де автомобіль раптово з'їхав на узбіччя та розігнався щонайменше до 160 кілометрів на годину.

Машина вилетіла на тротуар, зачепила велосипедиста та збила близько десяти перехожих, від удару яких люди буквально розліталися в повітрі.

Після наїзду зловмисник вискочив з понівеченого салону з ножем у руках і спробував напасти на очевидців, які намагалися допомогти постраждалим.

Він поранив одного з перехожих, проте групі з кількох відважних громадян вдалося наздогнати, самостійно скрутити нападника та передати його поліції.

Мер міста Массімо Меццетті висловив глибоку вдячність людям за проявлену мужність і високу громадянську позицію.

Фото: Наїзд на людей у Модені 16 травня (ansa.it)

Стан постраждалих

Внаслідок інциденту травми отримали п'ять жінок та троє чоловіків. Наразі госпіталізовано сімох людей, двоє з яких перебувають у критичному стані в реанімації Болоньї.

Найважчі поранення отримала 55-річна жінка, якій під час наїзду ампутувало обидві ноги. Інші постраждалі перебувають у лікарнях Модени та Баджовари з травмами різного ступеня важкості, троє з них перебувають у неважкому стані.

Що відомо про нападника

Заарештованим виявився 31-річний італієць марокканського походження Салім Елькудрі, який народився в Бергамо та здобув вищу економічну освіту.

За даними правоохоронців, чоловік офіційно проходив психіатричне лікування, а на момент скоєння злочину в його крові не виявили алкоголю чи наркотиків.

Віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні різко відреагував на подію, назвавши затриманого злочинцем у другому поколінні та наголосивши, що такому жахливому вчинку немає жодного виправдання.